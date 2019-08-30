Haberler Web TV Son dakika: Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı (Video)

Son dakika: Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı (Video)

30.08.2019 11:39

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.


Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Antakya ilçesine ulaştı.

Tırların üzerine yüklenmiş askeri araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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