Haberler Web TV Son dakika: Suriye sınırına askeri sevkiyat

Son dakika: Suriye sınırına askeri sevkiyat

09.10.2019 22:14

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.


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