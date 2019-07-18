Son dakika: Suriye sınırına askeri sevkiyat

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi yapıldı. Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen mühimmat ile komandoları taşıyan otobüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.
Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi.
Komandolar ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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