Son dakika... Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi Suriye sınırını ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, "Bugün sabah 4'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planı ile teröristlerin peşindeyiz" dedi.
Son dakika: Suriye sınırın sıfır noktasında kritik hamle! Hazırlıklar tamam...30.03.2019 16:23
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