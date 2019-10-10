Fırat’ın doğusuna başlatılan harekattan 4 köy terör unsurlarından temizlendi. TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı. Suriye Milli Ordusu mensubu bir kişi cep telefonu ile çektiği görüntüde El Yabse köyünü temizlediklerini söyledi ve temizlenen köyden görüntüler paylaştı.
Son dakika: Suriye Milli Ordusu terörden temizlenen köyleri görüntüledi10.10.2019 14:50
- Son dakika: Suriye Milli Ordusu terörden temizlenen köyleri görüntüledi
- Akçakale'ye havan mermisi atıldı! Yaralananlar var!
- Serdal Adalı resmen Beşiktaş başkanlığına aday oldu! İşte ilk sözleri
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan HDP'ye: Ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin bu edepsizliğin, ahlaksızlığın daniskasıdır
- Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı
- Başkan Erdoğan'dan AB'ye rest: Kendinize gelin kapıları açarız
- Son dakika: Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!
- Müge Anlı'dan canlı yayında Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere dua
- Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek videosu
- Barış Pınarı Harekatı'na canlı yayında sevkiyat!
- FOX TV'de tarihi hata! Harekat alanını göstereyim derken... | Videosunu izle
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.