Haberler Web TV Son dakika: Suriye Milli Ordusu terörden temizlenen köyleri görüntüledi

Son dakika: Suriye Milli Ordusu terörden temizlenen köyleri görüntüledi

10.10.2019 14:50

Fırat’ın doğusuna başlatılan harekattan 4 köy terör unsurlarından temizlendi. TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı. Suriye Milli Ordusu mensubu bir kişi cep telefonu ile çektiği görüntüde El Yabse köyünü temizlediklerini söyledi ve temizlenen köyden görüntüler paylaştı.


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