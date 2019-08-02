Son dakika: Süper Lig'de yayıncı kuruluş krizi çözüldü 02.08.2019 18:48

Son dakika haberine göre Süper Lig'de kulüpler ile yayıncı kuruluş arasında haftalardır süren yayın krizi mutlu sonla sonuçlandı. TFF, kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Günlerdir süren yayın krizinde mutlu son... TFF, kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı.

Daha önceki anlaşma 500 milyon dolar + KDV şeklindeyken, kur sabitlenmesi bulunmuyordu.