Haberler Web TV Son dakika: Sultangazi TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Sultangazi TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var

28.08.2019 00:28

Son dakika haberi... Sultangazi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıyor.


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