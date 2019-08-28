Son dakika haberi... Sultangazi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıyor.
Son dakika: Sultangazi TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var28.08.2019 00:28
- Son dakika: Sultanbeyli'de çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
- Son dakika: Sultangazi TEM Otoyolu'nda kaza: Çok sayıda yaralı var
- Son dakika: Arnavutköy'de küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti... İşte son görüntüsü
- Bursa'da korkunç olay! Her şey hamile eşinin gözleri önünde oldu
- PKK/YPG'den 'çekilme' taktiği mi? Sınırdan çekiliyor iddiası...
- İstanbul'da son dakika... Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı
- Altında son dakika... Altında yükseliş sürecek mi? Altın ne kadar oldu... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
- Son dakika: Emine Bulut cinayetinin ardından bir vahşet daha... Esenyurt'ta bir kadını eski kocası kurşun yağmuruna tuttu
- Hayrete düştüler... Ağrı'da evleri yarasalar bastı
- MHP Genel Başkanı Bahçeli'den klasik otomobille Başkent turu... O şarkı eşliğinde işte böyle gezdi
- Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay CHP belediyeciliğini eleştirdi: Belediyeyi organize soymuşlar
- Ekrem İmamoğlu'nun ücretsiz servis vaadi de fos çıktı! İstanbul'da okul servislerine zam yapıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.