Haberler Web TV Son dakika: Sultanbeyli’de feci kaza: 2 kişi korkunç şekilde can verdi

Son dakika: Sultanbeyli’de feci kaza: 2 kişi korkunç şekilde can verdi

21.08.2019 23:57

İstanbul Sultanbeyli’de seyir halindeki bir kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişi kamyonun altında kaldı. Motosikletli 2 kişi kamyonun altında ezilerek hayatını kaybetti.


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