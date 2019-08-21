İstanbul Sultanbeyli’de seyir halindeki bir kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişi kamyonun altında kaldı. Motosikletli 2 kişi kamyonun altında ezilerek hayatını kaybetti.
Son dakika: Sultanbeyli’de feci kaza: 2 kişi korkunç şekilde can verdi21.08.2019 23:57
- Son dakika: Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangını
- Son dakika: Sultanbeyli’de feci kaza: 2 kişi korkunç şekilde can verdi
- Dehşet anları... Önce motorla çarptı, sonra palayla saldırdı!
- Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi
- Son dakika... Meteoroloji'den birçok ile sağanak yağış uyarısı... İstanbul'da yağmur yağacak mı?
- Son dakika: Başkan Erdoğan Trump ve Putin ile görüşecek
- Son dakika... Diyarbakır'da aileler çatıştı! 6 kişi hayatını kaybetti!
- Son dakika: Dağlar teröristlerden temizleniyor! İşte Kıran Operasyonu'nun yapıldığı yer!
- Son dakika... Memurlara maaş zammında yeni gelişme! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
- Adli Yıl Açılış Töreni'nin Külliye'de yapılmasına yönelik eleştirilere Metin Feyzioğlu'dan tokat gibi yanıt
- Memurlara maaş zammında son dakika gelişmesi! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
- Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 30 gözaltı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.