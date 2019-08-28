Haberler Web TV Son dakika: Sultanbeyli'de çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Son dakika: Sultanbeyli'de çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

28.08.2019 00:56

Sultanbeyli'de amca çocukları arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Silahların ateşlendiği korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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