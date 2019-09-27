Son dakika: Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İstanbul Şişli'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu, bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
ÖLEN YA DA YARLANAN YOK
Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
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