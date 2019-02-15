Haberler Web TV Son dakika: Şişli Belediye binasında yangın

Son dakika: Şişli Belediye binasında yangın

15.02.2019 13:14

Şişli Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken bina boşaltıldı.


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