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Son dakika: Sınıra termal kameralı tank sevkiyatı

19.07.2019 13:13

Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'ndan, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla termal kameralı tank sevkiyatı yapıldı.


Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'ndan yola çıkan termal kameralı tanklar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Tanklar takviye amaçlı Şanlıurfa'nın Suriye sınırına gönderildi.
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