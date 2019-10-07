Son dakika: Sınır ötesi tezkeresi uzatılıyor! Irak-Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu 07.10.2019 18:00

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.