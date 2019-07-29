Son dakika: Siirt'te iki terörist etkisiz hale getirildi 29.07.2019 09:43

Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Siirt Eruh bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Eruh bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.