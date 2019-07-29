Son dakika: Siirt'te iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Siirt Eruh bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Eruh bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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