Haberler Web TV Son dakika: Siirt'te iki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Siirt'te iki terörist etkisiz hale getirildi

29.07.2019 05:21

Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Siirt Eruh bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


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