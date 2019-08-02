Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? Sigaraya ne zaman zam geldi? İşte 2 Ağustos güncel sigara fiyatları 02.08.2019 19:08

Sigaraya zam gelecek mi? Sigara tiryakileri merakla internette bu soruya yanıt arıyor. Son zamanlarda sosyal medyada sigara zam geleceğine dair iddialar dolaşmaya başladı. Bu iddiaların ardından tiryakiler "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları...

Sosyal medyada ortaya atılan sigaraya zam geleceğine dair iddialar nedeniyle sigara fiyatları merakla araştırılıyor. İnternette sigaraya zam mı gelecek sorusuna sorgulatılan konuların başında yer alıyor. Sigara fiyatları listesi bu nedenle tiryakiler tarafından sorgulatılıyor. Temmuz ayı başında sigara ve alkole zam yapılmış, paket fiyatları 50 kuruş zamlanmıştı. İşte güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Bazı sigara markalarına son olarak Temmuz ayında 50 kuruşluk zam yapılmıştı. İşte yeni sigara fiyat listesi...

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

3 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak fiyat listesi şu şekilde;

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

JTI GRUBU

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

PHILIP MORRIS GRUBU

MURT B. 10.00 12.00

LRK 10.00 12.00

LRK R. 9.50 11.50

PARL 13.50 15.50

MARL13.00 15.00

MARL T. 12.00 14.00

L 9.50 11.50

L RED 9. 11.00

MURT. 11.00 13.00

CHST 9.50 11.50

SİGARA FİYATLARI

Violet Menthol – Slims: 12 TL

Winner Slims – Family: 10 TL

Winner Kısa – TF – Rouge: 9 TL

HD Blue Slims – Family: 9,50 TL

HD Katkısız Red uzun kısa: 9,50 TL

HD Blue Kısa Uzun: 9,50 TL

President Kısa uzun katkısız: 9,50 TL

President Q Size: 9 TL

Vigor Cerulean uzun kısa slim: 9,50 TL

Point Blue – Slims: 8,50 TL

Medley Kısa – Family: 8,50 TL

MMC Kısa – Family: 9,00 TL

Hazar Kısa – Family: 8,50 TL