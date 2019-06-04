Son dakika: Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada

Samsun'da seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı! Seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Samsun'da, seyyar satıcıların yumruklu saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekiplerince uyarıldı. Seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Seyyar satıcıların yumruklu saldırısına uğrayan zabıta memuru, darp edildi. Zabıta memuru saldırıda yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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