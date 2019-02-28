Son dakika: Şenol Güneş resmen Milli Takım'da

Türkiye Futbol Federasyonu, Lucescu'nun görevden ayrılmasının ardından başladığı hoca arayışına Şenol Güneş ile anlaşarak son verdi. TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Son dakika: Şenol Güneş resmen Milli Takım'da28.02.2019 13:36
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