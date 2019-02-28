Son dakika: Şenol Güneş resmen Milli Takım'da 28.02.2019 13:36

Türkiye Futbol Federasyonu, Lucescu'nun görevden ayrılmasının ardından başladığı hoca arayışına Şenol Güneş ile anlaşarak son verdi. TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.