Son dakika: Seçim usulsüzlüğü soruşturmasında flaş gelişme! 40 şüpheli ifade verdi

Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul'da sandıklarda yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 32 ayrı soruşturma kapsamında 40 şüphelinin ifade verdiği öğrenildi.
Son dakika: Seçim usulsüzlüğü soruşturmasında flaş gelişme! 40 şüpheli ifade verdi07.05.2019 11:39
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