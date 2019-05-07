Haberler Web TV Son dakika: Seçim usulsüzlüğü soruşturmasında flaş gelişme! 40 şüpheli ifade verdi

Son dakika: Seçim usulsüzlüğü soruşturmasında flaş gelişme! 40 şüpheli ifade verdi

07.05.2019 11:39

Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul'da sandıklarda yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 32 ayrı soruşturma kapsamında 40 şüphelinin ifade verdiği öğrenildi.


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