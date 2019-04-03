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Son dakika: Sarıyer'de geçersiz oylar yeniden sayılacak

03.04.2019 16:47

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde geçersiz oylar tekrar sayılacak.


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