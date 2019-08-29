Şanlıurfa’da mendil satan küçük kızı sokak arasında taciz ettiği ileri sürülen genci, çevredekiler döverek polise teslim etti. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Son dakika: Şanlıurfa'da iğrenç taciz iddiası! Sokakta mendil satan küçük kız...29.08.2019 20:59
- Son dakika: Şanlıurfa'da iğrenç taciz iddiası! Sokakta mendil satan küçük kız...
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