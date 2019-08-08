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Son dakika: Şanlıurfa'da canlı bomba paniği

08.08.2019 13:01

Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.


Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanında üzerinde canlı bomba düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı Olay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.
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