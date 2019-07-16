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Son dakika: Sancaktepe'de halk otobüsü servis minibüsüne çarpıp dükkana girdi

16.07.2019 09:45

Son dakika... İstanbul'da bir halk otobüsü önce iki servis minibüsüne çarptı, ardından yoldan çıkarak bir dükkana girdi. Kazada bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı.


Sancaktepe'de İETT otobüsü önce bir servis minibüsüne sonra yoldaki bir kişiye sonrasın ise bir servis minibüsüne çarparak iş yerine girdi. Kazada otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.


Kaza saat 07.00 sıralarında Emek Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü önce servis minibüsüne çarptı. Otobüs şoförü, Kayalar Caddesi'ne ters yönden girerek o sırada kaldırımda yürümekte olan bir yayaya ardından bir servis minibüsüne çarparak bir dükkana girdi. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü de bir taksiye vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüsün çarptığı yayanın öldüğünü belirledi. Servis şoförü, servisteki yolcu ve taksi sürücüsü birlikte hafif şekilde yaralandı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Görgü tanığı Ahmet Demirci, Yukarıdan aşağı ani ve kontrolsüz bir şekilde geldi dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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