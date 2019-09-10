Haberler Web TV Son dakika: Samsun'da korku dolu anlar! Eski eşi ve çocuklarını silahla rehin alan koca...

Son dakika: Samsun'da korku dolu anlar! Eski eşi ve çocuklarını silahla rehin alan koca...

10.09.2019 02:20

Samsun’da boşandığı eşi Ö.Y. (27) ve 2 çocuğunun başına silah dayayarak evde rehin alan Şahin Ö. (46), kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Üzerinden tabanca ve 1 kutu mermi ele geçirilen şüpheli, hastanede polis gözetiminde tedaviye alındı. Şüphelinin, 2 yıl önce boşanma aşamasındaki eşi Ö.Y.’yi bıçaklama suçlamasıyla bir süre cezaevinde tutuklu kalıp, tahliye edildiği öğrenildi.


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