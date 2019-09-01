Son dakika: Sakarya'da vahşet! Keserle babasını öldürdü

Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda tartıştığı babası Abdullah A.'yi bıçak ve keser darbeleriyle öldüren R.A., komşularının şikayeti üzerine eve gelen polislere, "Siz mi geldiniz ? Kendimi öldürecektim" dedi.
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