Haberler Web TV Son dakika: Sakarya'da vahşet! Keserle babasını öldürdü

Son dakika: Sakarya'da vahşet! Keserle babasını öldürdü

01.09.2019 21:16

Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda tartıştığı babası Abdullah A.'yi bıçak ve keser darbeleriyle öldüren R.A., komşularının şikayeti üzerine eve gelen polislere, "Siz mi geldiniz ? Kendimi öldürecektim" dedi.


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