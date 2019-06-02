Haberler Web TV SON DAKİKA: Sakarya'da korkutan deprem! Deprem İstanbul'da da hissedildi! (Son depremler)

SON DAKİKA: Sakarya'da korkutan deprem! Deprem İstanbul'da da hissedildi! (Son depremler)

02.06.2019 16:32

Son dakika haberine göre merkez üssü Sakarya Hendek olarak belirlenen 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem bölgede paniğe neden olurken, depremin İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildiği belirtildi. Deprem ile ilgili uzmanlardan A Haber canlı yayınında açıklamalar geldi.


Sakarya Hendek'te deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Daha sonra AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak düzeltti. Deprem sonrası can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi verilmezken, bölgede deprem nedeniyle bir panik yaşandığı aktarıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları