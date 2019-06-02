SON DAKİKA: Sakarya'da korkutan deprem! Deprem İstanbul'da da hissedildi! (Son depremler) 02.06.2019 16:32

Son dakika haberine göre merkez üssü Sakarya Hendek olarak belirlenen 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem bölgede paniğe neden olurken, depremin İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildiği belirtildi. Deprem ile ilgili uzmanlardan A Haber canlı yayınında açıklamalar geldi.

Sakarya Hendek'te deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Daha sonra AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak düzeltti. Deprem sonrası can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi verilmezken, bölgede deprem nedeniyle bir panik yaşandığı aktarıldı.