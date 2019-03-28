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Son dakika: Saadet Partisi'nden tepki istifası

28.03.2019 11:14

Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.


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