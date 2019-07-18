Haberler Web TV Son dakika: S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi

Son dakika: S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi

18.07.2019 08:25

Son dakika haberi... S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.


S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Sevkiyatın yedinci gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Sevkiyat kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

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