Haberler Web TV Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı

Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı

27.08.2019 13:12

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün itibariyle başlandı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted'e indiğini bildirdi.


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