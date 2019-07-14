Son dakika: S-400 parçalarını taşıyan 5. uçak Mürted'e iniş yaptı 14.07.2019 09:35

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı.