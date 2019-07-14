Son dakika: S-400 parçalarını taşıyan 5. uçak Mürted'e iniş yaptı

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı.
Son dakika haberi... S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
2 UÇAK DAHA BEKLENİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı...
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