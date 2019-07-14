Haberler Web TV Son dakika: S-400 parçalarını taşıyan 5. uçak Mürted'e iniş yaptı

Son dakika: S-400 parçalarını taşıyan 5. uçak Mürted'e iniş yaptı

14.07.2019 09:35

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı.


Son dakika haberi... S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

2 UÇAK DAHA BEKLENİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları