Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 300 Rus askeri polisin Suriye'ye gittiğini duyurdu.
Rus haber ajansı INTERFAX'a açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları, yaklaşık 300 Rus askeri polisin Suriye'ye ulaştığı bilgisini verdi.
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