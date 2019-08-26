Son dakika: Rusya'da radyoaktif madde tespit edildi 26.08.2019 10:54

Son dakika haberi... Rusya'nın Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte füze motor denemesi esnasında patlama meydana gelmiş, 5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Rusya'nın meteoroloji ajansı Rosgidromet, füze testinde meydana gelen patlamanın ardından radyasyon seviyesinin normalden 4 ile 16 kat arasında fazla olduğu belirtilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre, Resmi meteoroloji ajansı, ülkenin kuzeyindeki bir askeri üste gerçekleşen kazanın ardından radyoaktif sızıntı tespit edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edilmiş, patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği belirtilirken, atmosfere ve bölgeye zararlı madde yayılmadığı kaydedilmişti.

Açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu aktarılmıştı. Ancak Rusya devlet meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada bölgedeki radyasyon seviyesinin normalden 4 ile 16 kat arasında fazla olduğu belirtilmişti. Greenpeace ise bölgedeki radyasyon seviyesinin 20 kat arttığını belirtmişti.

Kazanın ardından yaralananlara ilk müdahaleyi yapan doktorların da Moskova'da bir klinikte özel tedavi altına alındığı ifade edildi. TASS'ın haberine göre, doktorlara ayrıca olayla ilgili bilgi açıklamamaları için gizlilik anlaşması imzalatıldığı bilgisi yer almıştı.

Rus yetkililer, kazanın yaşandığı bölgenin yakınındaki Nyonoksa köyünün boşaltılacağını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, Arkanjelsk'teki Nyonoksa donanma üssünde 8 Ağustos günü bir füze motorunun denenmesi sırasında meydana gelen patlamanın, nükleer denemeleri denetlemek üzere oluşturulan örgütün yetki alanına giren bir konu olmadığını savunmuştu.