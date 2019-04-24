Haberler Web TV Son dakika: Rusya S-400'leri teslim edeceği tarihi duyurdu! S-400'ler Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Son dakika: Rusya S-400'leri teslim edeceği tarihi duyurdu! S-400'ler Türkiye'ye ne zaman gelecek?

24.04.2019 16:27

Son dakika haberine göre Rus Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev: - “Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa imkanlarımız dahilinde Rus Birleşik Uçak Şirketi ile ortaklaşa istişare etmeye hazır olacağız”.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları