Son dakika: Rusya S-400'leri teslim edeceği tarihi duyurdu! S-400'ler Türkiye'ye ne zaman gelecek? 24.04.2019 16:27

Son dakika haberine göre Rus Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev: - “Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa imkanlarımız dahilinde Rus Birleşik Uçak Şirketi ile ortaklaşa istişare etmeye hazır olacağız”.