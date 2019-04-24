Son dakika haberine göre Rus Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev: - “Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa imkanlarımız dahilinde Rus Birleşik Uçak Şirketi ile ortaklaşa istişare etmeye hazır olacağız”.
Son dakika: Rusya S-400'leri teslim edeceği tarihi duyurdu! S-400'ler Türkiye'ye ne zaman gelecek?24.04.2019 16:27
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