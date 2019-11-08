Son dakika: Rusya ile 3. ortak devriye başladı! İşte devriyeden ilk görüntüler |Video 08.11.2019 10:39

Son dakika haberi ... Rusya ile varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı. İşte 3. ortak devriyeden ilk görüntüler...

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı." ifadelerine yer verildi.



BAKANLIK İLK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, devriyeye ilişkin ilk görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Paylaşımda yer alan fotoğraflar içerisinde askerlerin elinde yer alan bir harita dikkat çekti.

