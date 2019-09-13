Haberler Web TV Son dakika: Reynmen muhabirlere saldırdı! Karakolluk olan Yusuf Aktaş (Reynmen) polis aracında verdiği pozla tepki çekti (VİDEO)

Son dakika: Reynmen muhabirlere saldırdı! Karakolluk olan Yusuf Aktaş (Reynmen) polis aracında verdiği pozla tepki çekti (VİDEO)

13.09.2019 10:25

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, dün gece kendisini ve kız arkadaşını görüntülemek isteyen muhabirlere saldırdı. Sosyal medya fenomenliğinin ardına çıkardığı Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Reynmen, olay sonrası karakolluk oldu. Reynmen, polis arabasında gülerek poz verdi. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen kimdir?


Bir mekandan çıkarken Show Tv muhabirinin 'Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" sorularına aniden sinirlenen Reynmen, "İndirin o telefonları" diyerek tepki gösterdi. Reynmen ardından kendisini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden zorla telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları