Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, dün gece kendisini ve kız arkadaşını görüntülemek isteyen muhabirlere saldırdı. Sosyal medya fenomenliğinin ardına çıkardığı Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Reynmen, olay sonrası karakolluk oldu. Reynmen, polis arabasında gülerek poz verdi. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen kimdir?
Bir mekandan çıkarken Show Tv muhabirinin 'Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" sorularına aniden sinirlenen Reynmen, "İndirin o telefonları" diyerek tepki gösterdi. Reynmen ardından kendisini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden zorla telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.