Son dakika: Reynmen muhabirlere saldırdı! Karakolluk olan Yusuf Aktaş (Reynmen) polis aracında verdiği pozla tepki çekti (VİDEO) 13.09.2019 10:25

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, dün gece kendisini ve kız arkadaşını görüntülemek isteyen muhabirlere saldırdı. Sosyal medya fenomenliğinin ardına çıkardığı Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Reynmen, olay sonrası karakolluk oldu. Reynmen, polis arabasında gülerek poz verdi. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen kimdir?