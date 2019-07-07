Haberler Web TV Son dakika... Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin flaş gelişme! 16 kişi...

Son dakika... Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin flaş gelişme! 16 kişi...

07.07.2019 20:46

Son dakika... Reyhanlı bir el yapımı patlayıcı yüklü olan otomobilde meydana gelen patlamada Suriye uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.


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