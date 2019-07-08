Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı. Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Son dakika: Reyhanlı'da korkutan patlama08.07.2019 21:25
- Son dakika: Reyhanlı'da korkutan patlama
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