Son dakika... Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik hakkında karar belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika... Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik hakkında karar belli oldu13.05.2019 13:08
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