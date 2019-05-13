Haberler Web TV Son dakika... Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik hakkında karar belli oldu

Son dakika... Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik hakkında karar belli oldu

13.05.2019 13:08

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


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