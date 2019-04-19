Son dakika: Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı 19.04.2019 15:16

İstanbul'da iki Birleşik Arap Emirlikleri ajanı yakalandığı öğrenildi. Yakalanan ajanlardan birinin Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi. Casusluk faaliyetinde bulunan iki ismin Pazartesi günü gözaltına alındığı, söz konusu ajanların, BAE adına Arap milletleri için casusluk yaptıklarını itiraf ettikleri bildirildi.

İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüten iki istihbarat ajanının pazartesi günü gözaltına alındığı açıklandı. Reuters'ın Türk yetkililere dayandırarak duyurduğu son dakika haberine göre, yakalanan BAE'li iki ajandan birinin, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilişkisi olup olmadığı araştırılıyor. Aktarılan son bilgiye göre, gözaltına alınan ajanların, BAE adına Arap milletleri için casusluk yaptıklarını itiraf ettikleri bildirildi.