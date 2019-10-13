Haberler Web TV Son dakika: Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Son dakika: Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

13.10.2019 23:02

Suriye'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.


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