Son dakika: Resulayn’da teröristler silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtı 11.10.2019 00:10

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Fırat’ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan ’Barış Pınarı Harekatı’ planlandığı gibi devam ederken, Rasulayn’da Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerlerinden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Tümendeki SMO askeri, 2’nci Tabur 2’nci Tümen olarak, PKK/PYD/YPG’li teröristlerin kaçarken geride bıraktığı silah, mühimmatlar ve askeri malzemeleri paylaştı.