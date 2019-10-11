Son dakika: Resulayn’da teröristler silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Fırat’ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan ’Barış Pınarı Harekatı’ planlandığı gibi devam ederken, Rasulayn’da Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerlerinden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Tümendeki SMO askeri, 2’nci Tabur 2’nci Tümen olarak, PKK/PYD/YPG’li teröristlerin kaçarken geride bıraktığı silah, mühimmatlar ve askeri malzemeleri paylaştı.
Son dakika: Resulayn’da teröristler silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtı11.10.2019 00:10
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