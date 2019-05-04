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Son dakika: Ramazan öncesi İsrail'den Gazze'ye saldırı! Savaş uçakları yerleşim yerlerini bombalıyor (Video)

04.05.2019 14:52

Ramazan öncesi İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya başladığını duyurdu. Savaş uçakları yerleşim yerlerini bombalıyor.


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