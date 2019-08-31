Galatasaray, Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar Fransa ekibi Monaco ile her konuda anlaşma sağladı...
Son dakika: Radamel Falcao Galatasaray'da!31.08.2019 20:23
- Son dakika: Radamel Falcao Galatasaray'da!
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