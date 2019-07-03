Haberler Web TV Son dakika: Putin nükleer anlaşmayı askıya alan kararnameyi imzaladı (Video)

Son dakika: Putin nükleer anlaşmayı askıya alan kararnameyi imzaladı (Video)

03.07.2019 17:50

Son dakika... ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı. Putin ise buna karşılık olarak INF'nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.


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