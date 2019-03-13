Haberler Web TV Son dakika: Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti! Beril Dedeoğlu kimdir kaç yaşında?

Son dakika: Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti! Beril Dedeoğlu kimdir kaç yaşında?

13.03.2019 11:37

Son Dakika Haberi: TRT Haber'den verilen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti. Peki Beril Dedeoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar


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