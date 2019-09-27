Haberler Web TV Son dakika: Polislerle tartışan iki zorba gözaltına alındı! Büyük tepki çekmişti

Son dakika: Polislerle tartışan iki zorba gözaltına alındı! Büyük tepki çekmişti

27.09.2019 12:30

Son dakika haberine göre dün sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, iki şahıs hastanede bulunan polislerle tartışıyordu. Polislere adeta "kafa tutan" şahıslarla ilgili harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü iki şahsı gözaltına aldı.


Sosyal medyada dün paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, iki şahıs polislerle tartışıyordu. Polislere 'kafa tutan' iki şahıs, daha sonra hastane acil servisi olduğu anlaşılan yerden ayrılıyordu. Konuyla ilgili olarak harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü iki şahsı gözaltına aldı.

Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, olayın 24 Eylül'de Balıkesir merkezde yaşandığını, şahısların 'biz buranın abisiyiz, kaçarsan sıkarım' diyerek ağabeyini öldüresiye darp ettiklerini ve yaraladıklarını duyurmuştu… Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor…

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