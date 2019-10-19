Haberler Web TV Son dakika: PKK/YPG’ye büyük darbe! Rasulayn’da cephanelik ele geçirildi

Son dakika: PKK/YPG’ye büyük darbe! Rasulayn’da cephanelik ele geçirildi

19.10.2019 15:19

Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.


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