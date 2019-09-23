Son dakika: PKK'ya 'pençe' darbesi: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi 23.09.2019 10:24

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etksiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.