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Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Biri mavi, diğeri turuncu kategoride yer alan iki terörist öldürüldü

10.05.2019 10:05

Son dakika... Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu belirlendi.


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