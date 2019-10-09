Son dakika: PKK'nın kış yapılanmasına büyük darbe | Videosunu izle 09.10.2019 12:29

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik yapılan operasyonlarda toplamda 109 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Düzenlenen operasyonlarda örgütün kış yapılanması imha edilirken, tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

PKK terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK'ya yönelik operasyonlarla terörist sayısı 600'ün altına düştü. Teröristler arasında panik, korku artarken kaçışlar ve teslim olmalar da hızlandı." ifadelerine yer verildi.